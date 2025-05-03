الخطيب يهنئ سلة الأهلي بعد التتويج ببطولة الكأس

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة السلة وجهازهن الفني والإدارى والطبي بعد الفوز ببطولة الكأس مصر مساء اليوم، بالإضافة إلى فوز الفريق من قبل ببطولتي دوري المرتبط وكأس السوبر، وتقديم عروض متميزة على مدار الموسم.

وأشاد بالأداء القوي للاعبات وإصرارهن على تحقيق اللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي تساند ناديها في كل المناسبات الرياضية.

وأكد على أن التتويج بثلاث بطولات هذا الموسم يحمل الفريق مسئولية مضاعفة لاستمرار مسيرة الانتصارات وتحقيق الألقاب التي يستحقها الأهلي في وجود منظومة عمل متفاهمة تبذل أقصى ما لديها.

وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى ثقته الكاملة بجميع العناصر في ظل الدعم والمساندة لكل الفرق الرياضية لتحقيق طموحات النادي وجماهيره محليًّا وقاريًّا.

سلة الأهلي تتوج بكأس مصر

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر، على حساب سبورتنج في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم.

‏‎قدم الفريق عرضًا قويًّا في المباراة، ونجح في الفوز بنتيجة 99-64 ليتوج ببطولة كأس مصر للموسم الثالث على التوالي.

‏‎تقدم «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الأولى بنتيجة 17-16، ثم استمر في التفوق بالفترة الثانية بنتيجة 49-34، وأنهى الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة ‏‏50-74، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 99-64.

وحصد «سيدات سلة الأهلي» ثالث ألقاب الموسم بعد التتويج بدوري المرتبط وكأس السوبر المحلي.

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