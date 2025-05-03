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رياضة

جراديشار يقترب من الظهور أساسيا مع الأهلي أمام حرس الحدود غدا

جراديشار
جراديشار

يدرس عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، الدفع بـ نيتس جراديشار لاعب الفريق، في التشكيل الأساسي للأحمر خلال مواجهة حرس الحدود، المقرر أن تجمع بينهما غدا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز

وتألق جراديشار مع الأهلي في مباراة بتروجيت، بعدما حل بديلا في شوط اللقاء الثاني ونجح تسجيل الهدف الثالث للأحمر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد. 

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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عماد النحاس جراديشار نيتس جراديشار الدورى المصرى الممتاز حرس الحدود

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