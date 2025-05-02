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رياضة

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غد السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

تشكيل المصري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم،  أحمد علي عامر.

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن.

 

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من تسع انتصارات وثمانية تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. 

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