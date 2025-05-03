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رياضة

بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، يستضيف مودرن سبورت نظيره غزل المحلة فى الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بمجموعة تفادي الهبوط. 

وأعلن بابا فاسيليو عن تشكيل غزل المحلة التي جاء كالتالي: 

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت 

 ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة الهبوط برصيد 12 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويعاني الفريقان من شبح الهبوط والغياب عن الدوري الممتاز.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري بنظام استثنائي، يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

 

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

 

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

 

تعادل زد والجيش 

 وكانت مباراة زد وطلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري انتهت بالتعادل السلبي.


بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

 

تعادل الإسماعيلي وسموحة

كما تعادل فريق الإسماعيلي مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27، وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.

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مودرن سبورت غزل المحلة بابا فاسيليو

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