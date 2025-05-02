غزل المحلة يقرر تعيين وائل شكر مديرًا للكرة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين الكابتن وائل شكر مديرًا للكرة بالنادي.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الإدارة الرامية إلى تعزيز الانضباط والتنظيم داخل صفوف الفريق، ودعم الجهاز الفني فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

هذا ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق للكابتن وائل شكر في مهمته الجديدة، وأن تسهم خبراته في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره الوفية.

غزل المحلة يخسر من إنبي

حقق فريق إنبي فوزا صعبا أمام ضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط ببطولة الدورى المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لإنبي اللاعب أحمد أمين أوفا في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

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