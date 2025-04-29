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رياضة

الدوري الممتاز، إنبي يتخطى غزل المحلة بهدف نظيف في مجموعة الهبوط (صور)

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو

الدوري المصري، حقق فريق إنبي فوزا صعبا أمام ضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط ببطولة الدورى المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لإنبي اللاعب أحمد أمين أوفا في الدقيقة 55 من عمر المباراة 

ملخص مباراة إنبي وغزل المحلة

شوط المباراة الأول بين إنبي وغزل المحلة جاء أقل من المتوسط، وشهد أفضلية نسبية لصالح الفريق البترولي، الذي حاول استغلال المباراة على ملعبه من أجل خطف هدف مبكر، ولكن اليقظة الدفاعية لفريق غزل المحلة أفشدت أغلب هجمات إنبي.

شهدت الدقائق العشر الأخيرة كثافة هجومية من جانب لاعبي إنبي لخطف هدف التقدم الأول قبل نهاية الشوط الأول، لكن الرعونة ولتسرع أفلشت محاولتهم لهز شباك الفلاحين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي لفريق إنبي، أسفر عن هدفه الأول في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، أحرزه اللاعب أحمد أمين أوفا بضربة رأس بعد أسيست من رفيق كابو 

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

دخل فريق إنبي مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - خالد أحمد

خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر - على محمود

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت - رفيق كابو - أحمد أمين أوفا

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

مباراة إنبى وغزل المحلة

دخل إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفنى للفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تغلب على حرس الحدود بهدفين دون رد بربع نهائي البطولة فى المقابل تعادل المحلة مع المصرى دون أهداف بدور المجموعة لكأس عاصمة مصر مودعا المنافسات.

ترتيب إنبى وغزل المحلة

بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع بمجموعة الهبوط، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 20 نقطة في المركز السادس بالمجموعة نفسها 

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