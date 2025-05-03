نائبة رئيس جامعة بورسعيد تفتتح مؤتمر التربية الرابع لطلاب الدراسات العليا (صور)

افتتحت الدكتور راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، اليوم المؤتمر العلمي الرابع لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة بورسعيد تحت عنوان "التصميم الشامل للتعلم نحو تعليم أكثر فاعلية للمجتمع" والذي يقام تحت رعاية الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد.

مؤتمر كلية تربية الرابع لطلاب الدراسات العليا، فيتو

مؤتمر كلية تربية بورسعيد الرابع لطلاب الدراسات العليا

وترأس حضور المؤتمر وأشرف عليه الدكتور شيرين دسوقي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور چيهان البسيوني وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحث العلمي ومقرر المؤتمر.

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو

وحضر المؤتمر الدكتور راشد القصبي رئيس جامعة بورسعيد الأسبق والدكتور ريحاب عبد العزيز المشرف العام على قطاع الفنون والعلوم الإنسانية بجامعة بورسعيد ووكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور نجلاء حواس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

مؤتمر تربية جامعة بورسعيد، فيتو

مؤتمر تربية بورسعيد يبحث في جعل التعليم أكثر فعالية

وتضمن المؤتمر اوراق عمل عرضت مستجدات البحث العلمي، وكذلك ورش عمل مقدمة من موجهي التربية والتعلين في التخصصات المختلفة بالاضافة للعروض الشفهية لملخصات الابحاث والملصقات من طلاب الدراسات العليا في المجالات التربوية المختلفة.

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو

وأكدت الدكتور شيرين دسوقي عميد كلية التربية جامعة بورسعيد أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الفهم نحو التصميم الشامل للتعلم ودوره الحيوي في تعزيز تجارب التعلم الفعالة والمستدامة للجميع من طلاب ومعلمين.

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو



وتابعت " المؤتمر يسعى إلى مناقشة أحدث الابتكارات والأبحاث التي تركز على تطبيقات التصميم الشامل وكيفية تحويلها إلى ممارسات تعليمية ملهمة ومحفزة "

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو



وعلى جانب متصل أكدت الدكتورة چيهان البسيوني وكيل الكلية للدراسات العليا" أن هدف المؤتمر الرئيسي هو تعزيز التفاعل الثقافي والتعليمي بين المشاركين لتبادل الخبرات الناجحة في مجال التعليم، بجانب توفير منصة للتفاعل والتعلم المستمر من خلال ورش عمل تطبيقية وجلسات تفاعلية تسلط الضوء على كيفية تصميم وتنفيذ تجارب تعليمية مبتكرة"

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو



وعلى جانب متصل أكدت الدكتورة راوية رزق أن جامعة بورسعيد تحافظ على ترتيبها المتميز بين جامعات مصر والشرق الأوسط بمجهود وابتكار جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، لا سيما كلية التربية التي تقدم مؤتمرات وندوات هامة تسعى إلى تطوير العملية التعليمية لخدمة المجتمع.

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد،فيتو

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو

مؤتمر كلية التربية جامعة بورسعيد، فيتو

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