مؤتمر دولي يبحث سبل الوقاية وعلاج الإدمان وتعزيز السياسات النفسية بقصر العيني

شهدت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تنظيم فعاليات المؤتمر السابع عشر لقسم الطب النفسي، والرابع عشر لطب نفسي الأطفال والمراهقين، والذي عُقد بالتعاون مع مفوضية الجامعات الدولية لخفض الطلب على المخدرات، والجمعية المصرية للطب النفسي، واتحاد الأطباء النفسيين العرب، والجمعية العالمية لطب الإدمان.

مؤتمر الطب النفسي وعلاج الإدمان بقصر العيني

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مجال الطب النفسي محليًا ودوليًا، منهم الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور مصطفى شاهين الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور مارك بوتانزا رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان، والدكتور طارق عبد الجواد عضو مجلس إدارة مفوضية ICUDDR، إلى جانب نخبة من أساتذة الطب النفسي من الجامعات المصرية المختلفة وعدد من المتحدثين من الدول الإفريقية والغربية.

عميد قصر العيني: الاهتمام بالطب النفسي ضرورة لايمكن تجاهلها

وأشار الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، في كلمته خلال المؤتمر، إلى الدور المحوري الذي يلعبه قسم الطب النفسي في خدمة المجتمع وتحقيق التوازن النفسي، ووصفه بأنه ليس مجرد فرع طبي بل أحد الأعمدة الأساسية في بناء مجتمع صحي ومتوازن. وأكد أن الاهتمام بالطب النفسي ضرورة لا يمكن تجاهلها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات، والتي تترك آثارًا مباشرة على صحة الأفراد النفسية.

مؤتمر الطب النفسي وعلاج الإدمان بقصر العيني

وقال: "أنا دائمًا فخور بما يقدمه قسم الطب النفسي من مبادرات متميزة وسعي دائم نحو التقدم والتميز، وأسعد بما يطرحه المؤتمر من رؤى جديدة لإيجاد بدائل إنسانية لمرضى الإدمان الموقوفين كالعلاج والتأهيل، وهو توجه وطني يستحق كل الدعم. كما أدعو إلى نشر الوعي والثقافة النفسية في أروقة الكلية والمجتمع؛ لأن الصحة النفسية تشكل مفتاحًا لحل الكثير من الإشكاليات اليومية في حياة الأفراد".

مؤتمر الطب النفسي وعلاج الإدمان بقصر العيني

وأضاف أن كلية طب قصر العيني تواصل أداء دورها كمنارة تعليمية وعلمية رائدة للقارة الإفريقية، ومركزًا مهمًا للنقاش العلمي على مستوى العالم العربي، موضحًا أن القارة السمراء، رغم إمكاناتها ومواردها، ما زالت في حاجة إلى دعم طبي حقيقي يستوجب تكاتف الجهود والبحث عن حلول واقعية.

إطلاق برنامج للتعليم الطبي باللغة الفرنسية بقصر العيني

وأعلن عميد طب قصر العيني، عن إطلاق برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية ليكون جسرًا لدعم أبناء إفريقيا، مؤكدًا أن هدفه الأول هو توسيع نطاق التعليم الطبي وتيسيره.

مؤتمر الطب النفسي وعلاج الإدمان بقصر العيني

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير البحث العلمي، داعيًا إلى تبنّي استراتيجية جامعة القاهرة في هذا المسار، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات حقيقية.

وأعرب عن تطلعه لأن تسفر جلسات المؤتمر عن توصيات عملية تخدم الإنسان، وتدفع مجال الطب قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر الجويلي، رئيس قسم الطب النفسي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام يركز على دور الجامعات المصرية في تشكيل مستقبل التعليم والبحث العلمي، وتطوير السياسات للحد من تعاطي المخدرات في إفريقيا.

وأضاف أن أنماط الإدمان تتغير بشكل سريع، وتتجاوز المواد التقليدية لتشمل الإدمان السلوكي، ما يفرض تحديات جديدة على الأجيال القادمة وعلى طرق التعليم والتربية.

مؤتمر الطب النفسي وعلاج الإدمان بقصر العيني

وأكد الجويلي أنه على إفريقيا أن تعوّض ضعف الموارد المالية بابتكار حلول فريدة نابعة من ثقافتها الغنية والمتنوعة، وأن هذا المؤتمر فرصة لتبادل هذه التجارب بين القارات، خاصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وقد نُظمت فعاليات المؤتمر من خلال عدد من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تناولت موضوعات الوقاية والعلاج من الإدمان، تطوير البحث العلمي، واقتراح أفضل السبل لتقليل نسب التعاطي، ودعم السياسات والتشريعات المرتبطة بالإدمان.

مؤتمر الطب النفسي وعلاج الإدمان بقصر العيني

تكوّن فريق التنظيم العلمي للمؤتمر من الدكتورة علا شاهين، والدكتورة رانيا ممدوح، والدكتورة نجوان مدبولي، والدكتور شريف جوهر، والدكتور محمد عبد الفتاح.

واختُتم المؤتمر وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالمستوى العلمي والموضوعات التي تم تناولها، مع التأكيد على أهمية الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق تدعم مجالات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتاج إلى جهود جماعية ومستمرة في هذا المجال.

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