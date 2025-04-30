عميد حقوق المنوفية يعلق على واقعة سرقة بحث الدكتور هشام البدري

علق الدكتور منصور محمد أحمد، عميد كلية الحقوق بـجامعة المنوفية، على واقعة سرقة باحثة كويتية، بحثا منشورا بمجلة الكلية للدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق.

وقال عميد كلية حقوق المنوفية، في تصريحات لـ فيتو، إن البحث المذكور تم نشره بمجلة الكلية عام 2016، ووقتها لم يكن هناك ما يلزم الباحث بتقديم تقرير الاقتباس، الذي يحدد إذا ما كان البحث منقولا أم لا، لافتا إلى أنه لا يتذكر جيدا ماذا حدث وقتها بشأن البحث المذكور، نظرا لأنه مر على نشره حوالي 10 أعوام.

الدكتور هشام البدري

وردا على تصريحات الدكتور هشام البدري لـ فيتو، بأن الدكتور منصور محمد أحمد، عميد الكلية الحالي، كان محكما للبحث المنشور باسم الباحثة وقت نشره، قال العميد إنه وقتها لم يكن وكيلا أو عميدا للكلية، لافتا إلى أنه فور علمه بالأمر تواصل مع المسئولة عن المجلة الخاصة بالكلية، وسألها إذا ما كان يوجد استمارات تحكيم، فقالت لا، وأنه كإجراء إداري يتم حفظ الاستمارات كل فترة.

وقال: "لا يعقل أبدا أن أكون متيقنا أن البحث مسروق ومع ذلك أجيزه للنشر".

عميد حقوق المنوفية: الأمانة العلمية مسئولية الباحث وحده

ولفت أحمد، إلى أنه عندما يعرض عليه بحث للتحكيم، فإنه يقوم بتحكيمه من النواحي العلمية، من حيث التقسيم، وتناول الموضوع بشكل علمي، وسلامة الدراسة المقارنة، قائلا: "لكنني ليس من مسئوليتي تعقب الباحث إذا كان ناقلا عن شخص آخر أو لا، فالأمانة العلمية مسئولية الباحث وحده، لكنني إذا تيقنت أن هناك سرقة، أنبه الباحث إلى أنني لن أناقش الرسالة، أو لن أحكم البحث".

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن تقرير الاقتباس يسمح للباحث بالنقل حتى نسبة 25%، وطالما أنه ملتزم بهذه النسبة فهو لا يعتبر سارقا، لأن تخصصات الدراسات الإنسانية يتناول الموضوع الواحد فيها الكثير من الباحثين، خاصة في الكليات النظرية وأقسام الحقوق، لافتا إلى أن الفيصل بينهم هو أن يكون المنهج والعرض والتحليل والنتائج والتوصيات مختلفة، وأن تكون المراجع جديدة لحد كبير، ويجب أن يكون الموضوع فكره مستقل ومنهجيته مستقلة.

عميد حقوق المنوفية: لا يمكن أبدا أن أجيز نشر بحث إذا تيقنت أن به نسبة سرقة

واستطرد أحمد قائلا: "أنا أستاذ جامعي ولدي ضمير وأمانة علمية، ولا يمكن أبدا أن أجيز نشر البحث إذا تيقنت أن به نسبة سرقة ولو 1%، فقد كنت الثاني على دفعتي بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وعينت معيدا، وحصلت على الدكتوراة من فرنسا، وترقيت كأستاذ مساعد بتقدير جيد جدا، وأستاذ بتقدير جيد جدا، وكنت وكيلا لخدمة البيئة بالكلية، ووكيلا للدراسات العليا، ووكيلا لشئون الطلاب، ثم عميدا للكلية، ولدي ضمير مهني وأمانة علمية".

وأشار عميد حقوق المنوفية إلى أن هذا البحث، هو جزء من رسالة الباحثة الكويتية، التي نوقشت بكلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2014، وكانت لجنة المناقشة من كبار أساتذة الحقوق في مصر، وهم الراحل الدكتور يحيي الجمل، والدكتور جابر نصار، والمستشار عبد العزيز سالمان، وأجيزت الرسالة، موضحا أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر إلا عندما أثاره الدكتور هشام البدري.

قرار عميد حقوق المنوفية بسحب البحث من مجلة الكلية

وأكد العميد أنه من سعى إلى البحث عن رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة الكويتية للدكتور هشام ونبهه إلى أن البحث المنشور هو جزء من رسالة الدكتوراه، كما أنه أرسل لرئيس جامعة المنوفية، يبلغه بأنه سيقوم بسحب البحث من المجلة، وسحب النسخ الموجودة منها في المكتبة، إضافة إلى أنه أخطر المستشار الثقافي الكويتي بما تم من إجراءات في كلية حقوق المنوفية.

وقال العميد، إنه فور إرسال جامعة القاهرة تقريرها الذي يفيد بأن البحث مسروق من بحث للدكتور هشام البدري، قام بإخطاره لكي يتخذ إجراءاته في هذا الشأن.

تفاصيل واقعة سرقة بحث علمي من أستاذ بحقوق المنوفية

ونشرت فيتو تفاصيل واقعة سرقة باحثة كويتية تدعى رجاء جواد كاظم دراسة علمية كانت منشورة بمجلة كلية الحقوق بجامعة المنوفية عام 2009 للدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية.

الباحثة الكويتية خلال مناقشة رسالة الدكتوراه

وتبين أن الباحثة نقلت بحث الدكتور هشام البدري نصا، ونسبته لنفسها، واستخدمته في رسالة الدكتوراة الخاصة بها التي ناقشتها عام 2016، بكلية الحقوق بـ جامعة القاهرة، ثم تقدمت به للنشر في مجلة كلية الحقوق بجامعة المنوفية.

وحصلت فيتو على مستند بمذكرة صادرة عن مكتب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، بتاريخ 22 إبريل 2025، تفيد بأن تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من المتخصصين بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتي فحصت البحث المنشور باسم الباحثة رجاء جواد كاظم، بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية بالكلية، بالعدد 44، الجزء الثاني 2016، من صفحة 694 حتى صفحة 743، منقول حرفيا من بحث الدكتور هشام البدري، المنشور بنفس المجلة، ملحق العدد الثاني 2009، الصفحات من 15 إلى 66.

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