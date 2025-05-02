جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في نهائيات بطولة كرة اليد للجامعات

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فوز الجامعة بالمركز الأول في نهائيات كرة اليد ببطولة اليد للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة رقم (٥٢) لدورة الشهيد الرفاعي، وذلك بعد خوض منافسات كبرى مع كل من جامعة المنصورة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعاهد التعليم العالي، واستضافتها الجامعة بملاعب الصالة المغطاة لنادي ميت عقبة.

جامعة القاهرة تحصد المركز الأول فى نهائيات بطولة كرة اليد للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة 52 لدورة الشهيد الرفاعي



أقيمت البطولة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

محمد سامى عبدالصادق يهنئ الطلاب الفائزين بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ويؤكد أن الفوز نتاج جهدهم والتزام الجامعة بدعم الأنشطة الرياضية

وقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لطلاب الجامعة لتحقيقهم هذا الإنجاز وفوزهم بالمركز الأول وحصدهم الميدالية الذهبية في بطولة كرة اليد بدورة الشهيد الرفاعي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول من طلاب الجامعة، ويجسد التزام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها جزءًا أصيلًا من تكوين شخصية الطالب، والجامعة حريصة على توفير كل الآليات المساعدة على تأهيل طلابها لخوض المنافسة فى جميع الرياضات، وتحقيقهم مراكز الصدارة فى مختلف المسابقات.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن هذا الفوز جاء نتيجة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التى تتبناها الجامعة لدعم الأنشطة الرياضية، وحرصها على تنمية قدرات الطلاب في جميع المجالات، وفي مقدمتها الرياضة الجامعية التي تُعد وسيلة لتعزيز الانتماء والروح التنافسية بين الطلاب، مؤكدًا مواصلة إدارة الجامعة في دعم النشاط الرياضي، وتشجيع طلابها على المشاركة في البطولات المحلية والدولية، ويرفع اسم الجامعة في كافة المحافل.

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