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المجلس الأعلى للجامعات يكرم الفريق المشارك في تنظيم فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

 قام الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بتكريم فريق العمل بأمانة المجلس الأعلى للجامعات الذي شارك في تنظيم فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، كما شارك فى تنظيم فعالية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي استضافتها جامعة القاهرة. 

المجلس الأعلى للجامعات يكرم الفريق  المشارك في تنظيم فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية


وأشاد الدكتور مصطفى رفعت بجهود العاملين بأمانة المجلس الأعلى للجامعات على المشاركة الفعالة فى تنظيم الفعالية الهامة بالمستوى المتميز للتنظيم، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي، والتي تخللتها كلمة هامة ألقاها في رحاب الجامعة، كما نوّه إلى ما شهده الملتقى من توقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من المؤسسات التعليمية الفرنسية.

 


وقام الدكتور مصطفى رفعت بتكريم  إيمان كمال الدين مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب الأمين، ونجلاء عباس مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والدكتور محمود أحمد فراج مدير إدارة العلاقات العامة، وشادي وحيد مدير إدارة المتابعة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في المشاركة فى إنجاح هذه الفعالية رفيعة المستوى.

 

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