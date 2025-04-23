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تعيين نواب جدد بكلية طب قصر العيني من خريجي دفعة 2023

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني

عقدت كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، جلسة مفتوحة لتعيين النواب من خريجي دفعة 2023 بالكلية.

تعيين نواب جدد بقصر العيني
تعيين نواب جدد بقصر العيني

 بدأت الجلسة بالإعلان عن عدد الوظائف الشاغرة المخصصة لكلية طب قصر العيني ومعهد الأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة، والتي بلغ عددها 219 وظيفة، وجاءت الوظائف موزعة كالتالي:

  • 188 وظيفة شاغرة في الأقسام الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني
  • 31 وظيفة إكلينيكية بمعهد الأورام
تعيين نواب جدد بقصر العيني
تعيين نواب جدد بقصر العيني

وقد تم الإعلان عن هذه الوظائف مسبقًا من خلال جهاز التنظيم والإدارة، وتم ترتيب المتقدمين وفقًا للمجموع الكلي، حيث بلغ عدد المتقدمين 465 طالبًا.

عميد طب قصر العيني للنواب الجدد: عدم الحصول على التخصص المرغوب لايعني نهاية الطموح

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، في كلمته خلال الجلسة، دعمه الكامل للخريجين، مشددا على أن عدم الحصول على التخصص المرغوب لا يعني نهاية الطموح، بل يمكن تحقيق النجاح الحقيقي من خلال الإبداع والتميز في التخصص المتاح، مما يجعله محببًا للفرد، وهو من أسمى معاني النجاح.

تعيين نواب جدد بقصر العيني
تعيين نواب جدد بقصر العيني

وأشار صلاح إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي توفرها الكلية والمستشفيات الجامعية، متمنيًا لجميع الخريجين التوفيق في مسيرتهم العملية المقبلة.

وشهدت الجلسة تنظيمًا دقيقًا وفعّالًا، لضمان سهولة اختيار التخصصات بما يتماشى مع احتياجات المستشفيات الجامعية، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وترتيب الخريجين وفقًا لاستحقاقاتهم. 

تعيين نواب جدد بقصر العيني
تعيين نواب جدد بقصر العيني

كما تم العمل على تهيئة بيئة مناسبة تدعم الطلاب وتوفر لهم المسارات التدريبية والتعليمية التي تؤهلهم للتميز المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متقدمة، تعزز من قدراتهم العملية وتتماشى مع احتياجات القطاع الصحي، بما يسهم في النهوض بمستوى الرعاية الصحية على المستوى الوطني.

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