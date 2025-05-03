السبت 03 مايو 2025
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رياضة

كرة السلة، مواجهات قوية في قبل نهائي كأس مصر

كرة السلة، فيتو
كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية أمام سبورتنج، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الطرف الآخر، يخوض الزمالك أيضا مواجهة قوية مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وهليوبوليس، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهات قوية في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة (3-0)، في الدور ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب المصرية للاتصالات.

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