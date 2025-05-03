قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

أكد البنك الأهلي المصري لعملائه أن بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المصدرة من البنك والأرقام السرية الخاصة بها، والمعاملات التي تتم عليها، هي مسئولية العميل (حامل البطاقة) مسئولية مطلقة.

ونبه البنك على عملائه من خلال قنوات التواصل المختلفة بعدم الإفصاح عن بيانات البطاقات والأرقام السرية أو الأرقام الثلاثة المبينة خلف البطاقة لأى شخص أو جهة وعدم تداولها بأي وسيلة من الوسائل، وأن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى البريد الإلكتروني.

وشدد البنك على أهمية عدم التعامل من خلال أي رابط إلكتروني غير معلوم المصدر أو موثق فيه، وقد تم بث فيديو إرشادي للعملاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية عن هذه النوعية من حالات الاحتيال.

وجاءت هذه الردود من البنك الأهلي على صفحته الرسمية فيس بوك تعقيبا على استفسار أحد العملاء تعرض للنصب وسحب أموال من فيزا المشتريات الخاصة به بعد تلقيه اتصال هاتفي من مجهول.

رسوم المعاملات من محفظة البنك الاهلي

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن الرسوم الخاصة بالمعاملات من خلال محفظة البنك الأهلي المصري.

ويتساءل البعض عن عمولة السحب النقدي من محفظة البنك الأهلي عبر فوري.

وقال البنك الأهلي إن عمولة السحب النقدي من خلال فوري 2 % بحد أدنى جنيهين.

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الاهلي

• مصاريف التسجيل في الخدمة مجاني ولا يوجد مصاريف سنوية.



• الحد الأقصى للرصيد في المحفظة 10000 جنيه.



• الحد الأقصى للعمليات في اليوم 6000 جنيه.



• الحد الأقصى للعمليات في الشهر 50000 جنيه.



• مصاريف البطاقة الافتراضية 10 جنيهات مصري صالحة لمدة 24 ساعة.

مزايا محفظة البنك الأهلي

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها محفظة البنك الأهلي مايلي:

• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.



• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.



• إمكانية إيداع / السحب النقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.



• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.



• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".



• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).



• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).



• سهولة استخدام Mobile application.



• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.