خطوات فتح الحساب من الموقع الإلكتروني في البنك الأهلي

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري عن خطوات فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني.

وتشمل قائمة الخطوات التي حددها البنك الأهلي لإتمام عملية فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني للعملاء مايلي:

يتم إدخال بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه).

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)، مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder).

يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يتم اختيار نوع الزيارة:

زيارة أقرب فرع من إختيارالعميل.

طلب زيارة موظف البنك للمكان المحدد من جانب العميل.(تطبق الشروط والأحكام)

التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

يتم استقبال بريد الكتروني على بريد العميل الذي تم تسجيله.

وتعد خدمة تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، متاحة فقط لأي من الأفراد المصريين 21 عاما فأكثر (الغير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم طرف مصرفنا) والمقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي ساري الصلاحية ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه (يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي المدون بمستند جواز السفر الساري "ولا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر").

وهذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب: (بموجب توكيل، لقاصر، أو على سبيل الهبة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.