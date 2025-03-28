الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خطوات فتح الحساب من الموقع الإلكتروني في البنك الأهلي

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري عن خطوات فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني. 

وتشمل قائمة الخطوات التي حددها البنك الأهلي لإتمام عملية فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني للعملاء مايلي: 

يتم إدخال بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه).

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

 

 يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)، مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder).

يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يتم اختيار نوع الزيارة:

زيارة أقرب فرع من إختيارالعميل.

طلب زيارة موظف البنك للمكان المحدد من جانب العميل.(تطبق الشروط والأحكام)

التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

يتم استقبال بريد الكتروني على بريد العميل الذي تم تسجيله.

وتعد خدمة  تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، متاحة فقط لأي من الأفراد المصريين 21 عاما فأكثر (الغير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم طرف مصرفنا) والمقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي ساري الصلاحية ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه (يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي المدون بمستند جواز السفر الساري "ولا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر").

وهذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب: (بموجب توكيل، لقاصر، أو على سبيل الهبة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريد الالكترونى الأهلي المصري البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي الهاتف المحمول بنك الاهلي المصري بنك الأهلي بطاقة رقم قومي حساب مصرفى عملاء البنك الاهلي المصري عملاء البنك الاهلي فتح حساب مصرفي

الأكثر قراءة

العيد الأحد أم الإثنين، البحوث الفلكية تحسمها: حساباتنا لا تخطئ والقرار للإفتاء

أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر

أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بالحلقة 28

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

حدث في 28 رمضان عام 208 هـ، وفاة السيدة نفيسة حجت 30 مرة راجلة وختمت القرآن في قبرها

منوعات

المزيد

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

بشرى قبل العيد، أسعار الزيت اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 28 رمضان عام 208 هـ، وفاة السيدة نفيسة حجت 30 مرة راجلة وختمت القرآن في قبرها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية