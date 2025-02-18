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في 6 خطوات، إزاي تشحن كارت عداد الكهرباء من مراكز فوري

عدادات الكهرباء مسبقة
عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، فيتو
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يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات شحن كارت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عن طريق فوري، في حال اقتراب نفاذ الرصيد بالعدادات.

 

خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق فوري

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز فوري وهي كالتالي:
- إفرغ الكارت بإدخاله فى العداد
- التوجه لأقرب منفذ لفوري
- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها
- إدخال الكارت فى ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات
- إختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى
- دفع المبلغ المطلوب واستلام الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

وجددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا.

 

تحذيرات الكهرباء للمواطنين بسبب فاتورة شهر يناير 

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن المواطنين أصحاب العدادات القديمة والمتاخرون عن دفع فاتورة الأستهلاك لشهر يناير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية في حالة انتهاء شهر فبراير، وفي حالة عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم رفع العداد القديم واستبداله بآخر مسبق الدفع.

وأكدت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في تطبيق الإجراءات القانونية برفع العدادات عن المشتركين الذين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة  أهمية سداد الفواتير لتجنب تعرض المشتركين للغرامات والعقوبات والتي قد تصل إلى رفع العدادات.

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