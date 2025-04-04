الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

مميزات فيزا المشتريات من بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث الكثير من عملاء البنوك عن مميزات فيزا المشتريات من بنك القاهرة.

ويطرح بنك القاهرة فيزا المشتريات للعملاء بعدد من الشروط والمزايا وفق آليات محددة لتقديمها للعملاء.

مميزات  فيزا المشتريات في بنك القاهرة 

"تتمتع معاملات التقسيط بعائد مدين تنافسي في بنك القاهرة  وهى:  
للمشتريات: 2.58% شهريا  31% سنويا متناقص
للسحب النقدي:  2.83% شهريا  34% سنويا متناقص
تقسيط معاملات سحب نقدى ومشتريات من أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها بشرط أن يكون الحد الأدنى للمعامله 500 جم.  
مدة تقسيط تتيح للعميل الاختيار من بين 10 برامج مختلفة حيث تتراوح من 6 أشهر حتى 60 شهرا. 
- التواصل مع مركز الاتصال قبل مرور 20 يوما من ترصيد المعاملة كمديونية على النظام وعلى أن تكون مدة الــ 20 يوما قبل تقفيل كشف الحساب يوم 5 من كل شهر.
- أن يكون مبلغ عملية التقسيط من حد البطاقة.
عمولة سداد معجل 4% على المبلغ المتبقي أي كان شهر السداد  
وسيتم احتساب فائدة على السحب النقدي طبقًا لنوع البطاقة من تاريخ السحب لتاريخ تنفيذ طلب التقسيط".

ويبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن فترة السماح المتاحة لسداد فيزا المشتريات .

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه تحتسب فترة السماح لسداد المشتريات 55 يومًا اعتبارًا من اليوم السادس من الشهر.

ويبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن خطوات زيادة الحد الائتماني في فيزا المشتريات.

خطوات زيادة حد فيزا المشتريات 

وكشف بنك القاهرة أنه يمكن زيادة الحد الائتماني في فيزا المشتريات من خلال عدة خطوات للعملاء يجب اتباعها، وهي كالتالي:

١- الذهاب إلى الفرع مصدر البطاقة. 

٢ - إحضار كشف حساب. 

٣ - إحضار مفردات مرتب

يقدم بنك القاهرة العديد من البطاقات الائتمانية فيزا المشتريات والتي تبدأ حدودها من 3000 جنيه حتى مليون جنيه.

حدود فيزا المشتريات من بنك القاهرة

ويتيح بنك القاهرة فيزا المشتريات  بكافة الضمانات وتناسب الشرائح المختلفة من "شرائح الموظفين / رجال الأعمال والمهن الحرة / أصحاب الأوعية الادخارية / أصحاب العيادات /عضوية نادي الجزيرة".

طرح بنك القاهرة أكثر من طريقة لاستقبال الحوالات لعملائه على فروع بنك القاهرة.


وتشمل طرق استقبال العملاء لحوالات على بنك القاهرة ما يلي:

 

طرق استقبال الحوالة من بنك القاهرة

١- عن طريق الحساب من خلال السويفت كود ورقم الـ iban 
٢ - من خلال إصدار بطاقة حوالات للمصريين بداية من سن ١٨ سنة 
٣ - الحوالات الواردة على الشباك والمدة المستغرقة لوصول الحوالة يختلف من شركة لأخرى حسب طريقة إرسال الشركة لهذه الحوالة ويتم تنفيذها خلال فترة من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة من وقت استلام الحوالة من الشركة.
٤- عن طريق شركة ريا موني جرام وهي حوالات سريعة يتم استقبال الحوالة خلال ١٠ دقائق من إرسالها واستلامها ببطاقة الرقم القومي فقط، أما إذا كان غير مصري الجنسية لا بد من جواز سفر سارٍ.


ويتم صرف حوالات موني جرام في الوقت الحالي بعملتي الدولار واليورو.
ويمكن صرف حوالات ريا بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، كما يمكن استقبال حوالات موني جرام من أي فرع ما عدا التجمع الخامس وستارز، ويمكن صرف حوالات ريا من أي فرع ما عدا سيتي. 

 

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