السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجارات ضخمة في كييف بعد هجوم روسي بـ 183 مسيّرة وصاروخين

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

 أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بوقوع انفجارات ضخمة في العاصمة كييف.

وقالت أوكرانيا صباح اليوم، إن روسيا شنت هجوما ليليا بـ 183 مسيّرة وصاروخين.

 

غياب الضغط الكافي على روسيا

 ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أراضي بلاده لا يجب أن تقدم كهدايا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأوكراني  قال  إن غياب الضغط الكافي على روسيا يسمح لها باستيراد صواريخ وأسلحة لاستخدامها في أوروبا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حواره مع مجلة “تايم” ردا على سؤال عن وعوده الانتخابية التي غازل بها الناخبين الأمريكيين خاصة إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا في يومه الأول: "قلت ذلك مجازا، ومبالغة،  ومن الواضح أن الناس يعلمون أنني عندما قلت ذلك، كان مازحًا، ولكن هذه الأزمة ستنتهي".

 

ترامب يتحدث عن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية 

 وأضاف ترامب في حديثه: لا أعتقد أنها ستستمر طويلا.. أعني، انظر، وصلت إلى هنا قبل ثلاثة أشهر. هذه الحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات. إنها حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسا. إنها حرب بايدن ليست حربي لا علاقة لي بها. ما كنت لأخوض هذه الحرب أبدًا. ما كانت لتحدث هذه الحرب أبدًا. ما كان بوتين ليفعلها أبدًا.  ما كان 7 أكتوبر في غزة ليحدث أبدًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة كييف كييف روسيا زيلينسكي بوتين ترامب

مواد متعلقة

زيلينسكي يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي ويطالب موسكو بالأمر نفسه

زيلينسكي: روسيا تتجاهل منذ 50 يوما المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار

انفجارات عنيفة تهز كييف وصفارات الإنذار تدوي في موسكو (فيديو)

انفجارات وطائرات مسيرة، قصف صاروخي عنيف على كييف يوقع عشرات الضحايا
ads

الأكثر قراءة

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 3 مايو 2025

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية