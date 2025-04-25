الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: إدارتي تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق

الصين وأمريكا، فيتو
الصين وأمريكا، فيتو

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق.

وقالت الصين، اليوم الجمعة، إنها تستعد لأسوأ السيناريوهات بشأن الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة.

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

 وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار يوميا وكانت الدول تنهبنا.

وفي سياق آخر تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين في بعض الحالات بأكثر من النصف.

 

أمريكا تدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين

وتأتي تلك الخطوة في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وحتى الآن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبًا.

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الصين الحرب التجارية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى ترامب الصين وأمريكا

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