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رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا في أمم إفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

 يستأنف منتخب مصر تحت 20 سنة، اليوم السبت، مشواره في بطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري. 

ويلتقى منتخب مصر اليوم نظيره منتخب زامبيا، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب .

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

 استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام زامبيا في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: محمد عبدالله ومحمد زعلوك وعمر خضر.

منتخب مصر للشباب، فيتو 
منتخب مصر للشباب، فيتو 

موعد مباراة مصر وزامبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب زامبيا، اليوم، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

 

مصر تخسر أمام سيراليون برباعية

 وخسر منتخب مصر للشباب في المباراة الماضية أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما فاز في لقاء الجولة الأولى على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء اليوم أمام زامبيا، حتى يضمن التأهل لدور ربع النهائي في البطولة، حيث يرتفع رصيده إلى 6 نقاط انتظارا لنتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى لتحديد مركزه في ترتيب المجموعة.

 

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