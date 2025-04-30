أمم إفريقيا للشباب، هاتريك موموه يقود سيراليون للفوز على مصر برباعية قاسية

تلقى منتخب مصر للشباب هزيمة قاسية أمام نظيره سيراليون، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر أحمد خالد كباكا في الدقيقة 45+5، ثم أحرز مومو كامارا هدفي لمنتخب سيراليون في الدقيقتين 63 و66 ثم أحرز باه الهدف الثالث لسيراليون من ركلة جزاء في الدقيقة 75، ثم نجح اللاعب نفسه في تسجيل هدف سيراليون الرابع بشكل رائع في الدقيقة 90+7

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية في السيطرة والاستحواذ لصالح منتخب مصر، خاصة في النصف الأول من هذا الشوط، ثم بدأت الكفة تميل لصالح منتخب سيراليون، الذي كثف محاولاته الهجومية بإتجاه منتخب مصر بعد الدقيقة 25، ونجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 29، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لحكم الفيديو.

استمر الضغط الهجومي لمنتخب سيراليون على مرمى مصر، وشكلت هجماته خطورة بالغة، ولكن التكتل الدفاعي للاعبي الفراعنة أفسد كل الهجمات الخطيرة للمنتخب السيراليوني

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي كبير من قبل منتخب سيراليون بحثا عن هدف التعادل، وهو ما تحقق له في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بغرابة من بين قدمي الحارس تامر عبد المنعم

انهار منتخب مصر بدون مبرر بعد هدف التعادل، واستغل المنتخب السيراليوني إرتباك منتخب مصر ونجح في تسجيل الهدفي الثاني والثالث من أخطاء دفاعية ساذجة من قبل لاعبي مصر

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تشكيل منتخب الفراعنة التي لمواجهة سيراليون، وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حيث فاز في مباراة وخسر الثانية، أما منتخب سيراليون فرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام زامبيا سلبيا، قبل أن يفوز على مصر في لقاء اليوم، ليرتقي لصدارة المجموعة الأولى مؤقتا

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