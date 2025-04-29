أمم إفريقيا للشباب، منتخبات المجموعة الثالثة ترفع حالة الطوارئ استعدادًا للجولة الأولى

أمم إفريقيا للشباب، رفعت منتخبات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، التي انطلقت بمصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل، حالة الطوارئ استعدادًا لمباريات الجولة الأولى في المجموعة والتي تنطلق الجمعة المقبل بمباراتي إفريقيا الوسطى مع السنغال ثم الكونغو مع غانا.

منتخب إفريقيا الوسطى، فيتو

منتخبات المجموعة الثالثة تتدرب بملاعب السويس

وأدت المنتخبات الأربعة تدريباتها اليوم على ملاعب التدريب بالسويس التى تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، ورفعت شعار لا وقت للراحة.

فقد خاض منتخب إفريقيا الوسطى مرانًا خفيفًا بإستاد السويس للبترول، تحت قيادة مديره الفني ستيفان عبد الله بعد وصوله اليوم، بينما أدى المنتخب السنغالي مرانه الأول أيضًا بإستاد الجيش تحت قيادة مديره الفنى سيرين ساليو ضياء عقب وصوله اليوم.

منتخب الكونغو الديمقراطية، فيتو

منتخب الكونغو يتدرب بإستاد بور توفيق

وشهد المران تدريبات الإحماء وفك العضلات وفقرة خططية، ونفس الأمر للمنتخب الغاني الذي أدى مرانه على نفس الملعب تحت القيادة الفنية لديزموند أوفي، بينما تدرب منتخب الكونغو الديمقراطية بإستاد بورتوفيق، وشهد المران تركيزًا على بعض الجمل الفنية تحت قيادة مديره الفنى جاي بوكاسا.

منتخب السنغال، فيتو

وأشادت البعثات الأربع بالإمكانات المتاحة وجودة ملاعب التدريب وحسن الاستقبال والضيافة.

وتعد هذه المجموعة إحدى أقوى مجموعات البطولة، فى ظل وجود منتخب السنغال، بطل النسخة الماضية والمرشح للمنافسة على اللقب.

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