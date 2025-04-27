ماذا قال مدربا زامبيا وسيراليون بعد التعادل بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما؟

أمم افريقيا للشباب، أعرب بويد مولويندا مدرب منتخب زامبيا، عن رضاه عن نتيجة التعادل أمام سيراليون، مؤكدًا أن فريقه كان يملك فرصة لتحقيق الفوز لكنه لم يستغلها، مضيفًا أن النقطة جيدة في بداية المشوار، وأن الهدف الأساسي كان تجنب الخسارة.

وأكد ويندا أن الفرصة ما تزال قائمة للتأهل، مشيرًا إلى أن الفريق سيحصل على راحة قبل مواجهة مصر، وسيتابع مباراتهم أمام سيراليون للاستعداد بشكل جيد.

تصريحات مدرب سيراليون، فيتو

تصريحات مدرب سيراليون

من جانبه، أعرب محمد لامين كمارا، مدرب سيراليون، عن حزنه لضياع فرصة الفوز أمام زامبيا، مشددًا على صعوبة جميع المباريات في البطولة.

وأكد كمارا أن أمام فريقه يومين للتحضير لمواجهة منتخب مصر المرتقبة.

تعادل زامبيا وسيراليون سلبيا

تعادل منتخب زامبيا للشباب مع نظيره السيراليوني سلبيا، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والتي أقيمت اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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