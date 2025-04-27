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رياضة

سيراليون يتعادل سلبيا أمام زامبيا في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب

منتخب سيراليون،فيتو
منتخب سيراليون،فيتو

كأس الأمم الأفريقية، تعادل منتخب زامبيا للشباب مع نظيره السيراليوني سلبيا، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والتي أقيمت اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.


وخاض مولواندا بويد المدير الفني لمنتخب زامبيا المباراة بتشكيل منتخب بلاده أمام سيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: ليفيسون باندا

الدفاع: هابي نسيكو، ديفيد هامانسينيا، ميليمو نالومانجو، ماتيوس باندا

الوسط: ديفيد سيموكوندا، آرون مبيمبا كوانجو

الهجوم: باسكول فيري، أندرو مولينجا، جوسيف باندا، مومبا موالي.

تشكيل سيراليون أمام زامبيا 

في المقابل تشكيل محمد لامين كامارا مدرب سيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: مامدو جالوه

الدفاع: سعيدو، بانجورا، ألفا توراي، أمارا كيتا، ناثانيل جالوه

الوسط: ألفا كابيا، ساليوه باه، موموه كامارا، سانتيجي فورناه

الهجوم: محمد فوفانا، سامويل جاندي.

تعتبر سيراليون واحدة من منتخبين يشاركان للمرة الأولى في هذه النسخة، وستصبح المنتخب رقم 43 الذي يظهر في النهائيات.

فيما شاركت زامبيا لأول مرة في البطولة القارية تحت 20 سنة عام 1985، وهذه هي المشاركة رقم 11 لها.

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