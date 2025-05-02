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رياضة

الرياضة تدعم منتخب مصر تحت 20 سنة وعلاء نبيل يؤكد ثقته في اللاعبين

مندوب وزير الرياضة
مندوب وزير الرياضة يدعم منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، حرص أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة على حضور التدريب الختامي لمنتخب مصر تحت 20 سنة، قبل مواجهة زامبيا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، تنفيذًا لتعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ظل استعدادات المنتخب لمواجهة نظيره الزامبي مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

كما حضر التدريبات وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

رسالة أشرف صبحي للاعبي منتخب الشباب

ونقل البجرمي للاعبين والجهاز الفني الاهتمام الكبير من جانب دكتور أشرف صبحي، وحرصه على تقديم الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، في مهمتهم الوطنية لتحقيق حلم الجمهور، وكذلك حرصه على حضور رئيس قطاع الرياضة نيابة عنه نظرًا لتواجده فى مهمة عمل بمحافظة أسوان.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

علاء نبيل يطالب اللاعبين بالتركيز

ومن جانبه، أكد الكابتن علاء نبيل أهمية التركيز فى لقاء زامبيا مشددًا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين، تحت قيادة فنية وطنية يتواجد على رأسها المدير الفني أسامة نبيه، وأضاف علاء نبيل أن اللاعبين يمتلكون أدوات النجاح، ويتمتعون بثقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويحتل منتخب مصر تحت 20 سنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى، والخسارة أمام سيراليون في الجولة الثانية.

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