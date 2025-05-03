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رياضة

منتخب الشباب يواجه زامبيا اليوم في مباراة تحديد مصير الفراعنة بأمم أفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت، مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب زامبيا، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا والمؤهلة لكأس العالم في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

مباراة تحديد المصير لمنتخب مصر

مباراة الليلة بين منتخب مصر للشباب ونظيره الزامبي لا تقبل القسمة على إثنين، ويدخلها الفراعنة الصغار بشعار “لا بديل عن الفوز”، خاصة بعد خسارة لقاء الجولة الثانية أمام سيراليون بأربعة أهدف مقابل هدف، لذلك يطمح منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على زامبيا وحصد الثلاث نقاط، حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط تضمن له التأهل لربع نهائي البطولة حتى ولو من بوابة الوصيف.

أما حال التعادل أو الخسارة أمم زامبيا فإن منتخب الشباب المصري سينتظر نتائج باقي المنافسين في المجموعتين الثانية والثالثة على أمل أن يتأهل لربع النهائي كأحد الفريقين اللذين يحتلان المركز الثالث بالمجموعات الثلاث.

منتخب زامبيا للشباب، فيتو
منتخب زامبيا للشباب، فيتو

أبو ريدة يعقد جلسة مع لاعبي منتخب الشباب

وحرص هاني أبوريدة على التواجد في معسكر المنتخب في ساعة مبكرة من صباح أمس وأدى صلاة الجمعة مع اللاعبين والجهاز الفني وعقد معهم بعد ذلك اجتماعًا كان له أثر إيجابي ظهر عليهم في التدريبات التي شهدت تركيزًا وجدية وثقة من كل اللاعبين.

اللاعبون يتعاهدون على تخطي عقبة زامبيا

وتعاهد اللاعبون في لقاء عقدوه مع بعضهم عقب جلستهم مع هاني أبو ريدة على ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة مجلس الإدارة والجماهير وتحقيق أحلام المصريين واعتبروا مباراتهم مع زامبيا بمثابة بطولة خاصة فى رحلة البحث عن استعادة الصدارة.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة زامبيا

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني فى المجموعة الأولى وله 3 نقاط بعد سيراليون المتصدر وله 4 نقاط ويتساوى جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث في رصيد النقاط مع الفراعنة ولكن منتخب مصر يتفوق بالمواجهات المباشرة، حيث حقق الفوز على منتخب الأولاد في الجولة الأولى بالافتتاح بهدف نظيف.

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