مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر وهدفي التأهل لكأس العالم

أمم إفريقيا للشباب، أعرب محمد لامين كمارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عامًا، عن سعادته بالفوز على منتخب مصر في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وقال كمارا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مصر دخلت المباراة بمعنويات كبيرة بعد الفوز على جنوب إفريقيا ووضعنا خطة للتعامل مع لاعبي المنتخب المصري".

أضاف: "احترمنا منتخب مصر وكنا نركز قبل المباراة ولم أتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة".

اختتم حديثه قائلًا: "المنافسة أصبحت شرسة جدًّا في المجموعة، لم أفكر في الفوز بالبطولة الآن تفكيري الصعود لكأس العالم".

ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حيث فاز في مباراة أمام جنوب إفريقيا وخسر الثانية، أما منتخب سيراليون الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام زامبيا سلبيا، قبل أن يفوز على مصر في لقاء أمس، ليرتقي لصدارة المجموعة الأولى مؤقتًا.

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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