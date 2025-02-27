هل يمكن توجيه قيمة الأضحية إلى مشروعات خيرية؟ أحمد كريمة يجيب

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه الإسلامي المقارن، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والرئيس العام لمؤسسة التآلف بين الناس الخيرية، أنه لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها.



وأشار إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم "لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ " – الآية 37 من سورة الحاج -، " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " – الآية 2 من سورة الكوثر -، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله القائل: "من كان له سعة ولم يفتح فلا يقربن مصلانا" – أخرجه ابن ماجة 2/1044، والحاكم 2/389 وما بعدها، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. ورضى الله – عز وجل – عن آله وصحبه وأتباعه آمين.

وأضاف “كريمة” لـ “فيتو” أنه في مثل الظروف الطارئة مثل (جائحة كورونا) وتداعياتها السلبية المتنوعة، تثور تساؤلات:



هل يمكن توجيه قيمة الأضحية إلى مشروعات خيرية؟

وأوضح كريمة انه من المقرر شرعًا أنه لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها – حتى لو تصدق بذبيحة حية أو بقيمتها فى أيام النحر (يوم عيد الأضحى وتالييه أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة) لم يكن ذلك مغنيا له عن الأضحية، خاصة إذا كانت واجبة بالنذر أو أوصى إنسان بها قبل موته أن تفعل بعد موته، أو وقف وقفا ماليا لذلك، ودليل ذلك ما ورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته " - أخرجه أبو يعلى والبيهقي 9/268، وقال الهيثمي: إسناده حسن 4/22، وذلك لأن الوجوب تعلق بإراقة الدم، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم.



ومما يؤكد إقامة شعيرة الأضحية بذاتها قوله – صلى الله عليه وسلم -: "ما من عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا " – أخرجه ابن ماجه 2/1045، ومع ضعفه كما فى (فيض القدير للمناوي 5/458) يعمل به في فضائل الأعمال.



ومما تقرر شرعًا: أن الأضحية أفضل من الصدقة لأنها أى الأضحية واجبة أو سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام، ومما يدل على الأفضلية للتضحية: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى والخلفاء الراشدون – رضى الله عنهم – من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولا يعمل ببعض آراء مرجوحة تناهض ما تقرر شرعًا.

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