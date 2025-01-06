الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

أوقاف سوهاج توزع 2 طن لحوم أضاحي على المستحقين

تسليم لحوم اتزيعها
تسليم لحوم اتزيعها على المستحقين


قامت مديرية أوقاف بمحافظة سوهاج اليوم الاثنين  بتسليم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام و100 كرتونه داخل كل كرتونة 20 كيلو لمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية.
 


واوضح الشيخ محمد إسماعيل أبو سعده وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى تصريحاتة  انه سيتم توزيع كراتين  علي الأسر الأولي بالرعاية عن طريق التضامن الاجتماعي بسوهاج  وذلك تنفيذًا لمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان ورعاية الدكتور أسامة السيد الازهري وزير الأوقااف .



حضر توزيع كراتين الشيخ صلاح محمد بريقى مدير الدعوة والشيخ عبد الصبور أحمد عامرمدير إدارة خدمة المواطنين والدكتور أحمد الشطوري رئيس حي غرب مدينة سوهاج وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن  مديرية أوقاف سوهاج  قامت بتسليم التضامن الإجتماعي كمية قدرها 15 طن من اللحوم خلال العام السابق لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية.
 

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