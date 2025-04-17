الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

موعد وقفة عرفات وعيد
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، فيتو

موعد عيد الأضحى المبارك، أعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف هلال ذي الحجة حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 27 مايو" يوم الرؤية".

البحوث الفلكية: 29 أبريل غرة شهر ذو القعدة 1446 هـ

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد
غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "40: 49" دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين "9: 59" دقيقة.


موعد وقفة عرفات وفق الحسابات الفلكية

 وتكون غرة شهر ذو الحجة 1446 هـ فلكيا يوم الأربعاء 2025 / 5 / 28 م، وتكون وقفة عرفات العام 1446 هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5.

 

موعد عيد الأضحى المبارك

العيد الكبير، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العيد الكبير عيد الأضحى عيد الاضحى 2025 موعد عيد الاضحى عيد الأضحي المبارك موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية موعد وقفة عرفات موعد عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

موعد عيد الأضحى المبارك 2025

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

كأس عاصمة مصر، فاركو يسجل هدفين في دقيقتين بمرمى الأهلي

نقابة الأطباء بعد وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة: لا نسمح بأي شائبة في الثوب الأبيض

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. ما قدمه برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

أصبحت كقطع الليل المظلم، علي جمعة يكشف سر ابتلاء العالم الإسلامي بالفتن الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية