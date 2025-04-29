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40 يوما على عيد الأضحى، اليوم غرة شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا

هلال شهر ذي القعدة،
هلال شهر ذي القعدة، فيتو

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أإبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         

 

ظروف رؤية هلال شهر ذي القعدة 

واشارت الدار أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.


وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.


وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم  الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.                     

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