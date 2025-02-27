قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

أثار قرار ملك المغرب، الملك محمد السادس، بعدم ذبح الأضحية في عيد الأضحى، ضجة وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تساءل عن مشروعية تعطيل إحدى شعائر عيد الأضحى التي ذُكرت في القرآن الكريم، فيما أشار آخرون إلى أنها سنة يمكن تعطيلها بشروط.

قرار منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى يثير الجدل

واعتبر النشطاء قرار منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى بأنه قرار غير عادي، وخاصة أن ملك المغرب أكد أنه سينوب عنهم في ذبح الأضحية، أصاب القرار البعض بالصدمة، وطالبوا بعدم التعجل خاصة أن عيد الأضحى سيأتي بعد نحو 3 أشهر، وقد يحدث تغيير في عملية نقص عدد رؤوس الماشية، التي دفعت ملك المغرب للجوء لهذا القرار.

ملك المغرب يمنع ذبح الأضحية هذا العام، فيتو

وعلق محمود السهلاوي، الحاصل على ماجستير اقتصاد إسلامي وإدارة ثروات، فقال: "الأضحية سنة... وليست فرض... وحسب ما يراه الحاكم المسلم فإن له تقييد المباح وفق المصلحة العامة... وفقًا لوزارة الفلاحة المغربية، بلغ عدد رؤوس الأغنام في المغرب حوالي 21.6 مليون رأس، برغم من التحديات المناخية التي شهدها القطاع. ومع ذلك، تشير تقارير أخرى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية بسبب موجات الجفاف المتتالية.. في ضوء هذه التحديات، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات للتعامل مع النقص المحتمل في أعداد الأغنام، بما في ذلك استيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا لتعويض النقص المحلي".

عدد الأغنام بالمغرب يصل إلى 20 مليون رأس

وقال البلوجر فيصل العلي: "توكيل أحد خارج المغرب أو إحدى الجمعيات الموثوقة خارج المغرب وتتم الشعيرة والحمد لله.. الأمر بسيط".

قلة عدد رؤوس الماشية بالمغرب، فيتو



وتساءل البلوجر جوسيم حليم قائلًا: "إذن من أين يأتون باللحوم في رمضان... أم أن هذه اللحوم مختلفة عن لحوم عيد الأضحى.. وسائر الأيام كيف يأكلون اللحم؟... البروتين لازم، هذا القرار سيؤدي بالشعب المغربي إلى سوء التغذية".

في حين رد البلوجر المعمر محمد فقال: "ومن يعوض خسائر الفلاح الفقير الذي كان يمني النفس بأن يبيع قطيعه ويرجع له بالقليل مما أضاع"

وعلق أحد النشطاء المغربية فقال: "عدد الاغنام بالمغرب يوصل عدد 20 مليون غنمة، سنة الأضحية سنة تكافلية تسمح للفقير بتذوق اللحم، ولكن واضح أن هذا الشيء لا يعجب الأثرياء...".

الأضحية من شعائر الله لا يجوز تعطيلها

أما بعض النشطاء المغاربة فعلقوا قائلين: "الأضحية من شعائر الله، وهي سنة مؤكدة للقادر عليها. ولا يجوز تعطيلها بقرار، فرحة العيد بالنسبة لنا كانت الأضحية وحُرمنا منها...".

وعلق ناشط آخر فقال: "بدلًا من استضافة المغرب لكأس العالم، يتم إلغاء شعائر الله بسبب تراجع أعداد الماشية، إلغاء مشاركة كأس العالم والمبالغ الخرافية التي صُرفت فيها أولى لاستيراد الماشية، حتى يتمكن الفقراء والمساكين من أكل اللحوم في الأضحية، ومنها يعظمون شعائر الله".

هل يجوز منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى، فيتو

وقال البلوجر المغربي عبد الرزاق أيتوتماني: " لكي يعلم الجميع مايقع في المغرب: نحن نعيش موجة جفاف ممتدة منذ سبع سنوات متتالية، مما أدى إلى إرتفاع اللحوم جميعا لغلاء العلف، والسنة الماضية كان عندنا نقص حاد في عدد رؤوس الأغنام مما جعل الحكومة تستورد من إسبانيا، هذه السنة التكلفة باهظة... وحتى الأضاحي الأجنبية لا تستوفي الشروط والمعايير الدينية، زد على هذا في عيد الأضحى يزداد الثمن بنسبة كبيرة نظرًا للنقص الحاد للمواشي".

كما علق أحد النشطاء قائلًا: "باقي ثلاثة أشهر ربما يفرجها الله وينزل المطر وتتحسن حالة الناس الظن بـ الله جميل جالب الخير يقول جل شأنه (أنا عند حسن ظن عبدي بي) غير ذلك لو ترك الأمر للناس وقدرتهم فالقدرة في تأدية العبادات والنسك بين العبد وربه والتدخل في إقامتها أو منعها على العامه تدخل في أمر الله سبحانه".

أما البلوجر صلاح محمد مرعشى فقال: "هذه شعيرة ربانية وسنة مؤكدة ومستحبة في المذاهب الأربعة، وتعتبر إحدى العبادات التي تقرب المسلمين إلى الله وتعبيرًا عن التضحية والشكر.. منع هذه الشعيرة بحجة كأس العالم فهذا غير مستحب...".

سر منع ذبح الأضحية هذا العام بالمغرب

جدير بالذكر أن ملك المغرب، الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى الشعب المغربي، أمس الأربعاء، يحثهم فيها على عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، لأسباب متعددة.

وقال الملك محمد الخامس في رسالته: "إن الاحتفال بعيد الأضحى ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف، وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل، وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية".

منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى، فيتو



وتابع: "من خلال هذه المناسبة الجليلة، إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، لهذه الغاية، وأخذًا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررًا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود".

وقال ملك المغرب: “ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرًا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: (هذا لنفسي وهذا عن أمتي)”..

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