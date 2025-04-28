الصبار من المكونات الطبيعية التى اشتهرت فى مجال التجميل منذ الفراعنة، حيث ثبتت فاعليته فى العناية بالبشرة والشعر وينصح الخبراء باستخدامه.

وجل الصبار يمكن استخراجه بشكل طبيعي من أوراق الصبار ويمكن شرائه جاهزا بشرط أن يكون من مصدر جيد، وتحرص الفتيات على استخدامه فى وصفات الشعر.

وصفة طبيعية بالصبار لتنعيم الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بالصبار لتنعيم الشعر ومنع تساقطه.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري لإضافة رائحة جميلة).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي جل الصبار مع زيت جوز الهند وزيت الخروع جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي قطرات قليلة من زيت اللافندر وامزجي مرة أخرى.

وزعي الخليط على فروة الرأس ودلكي بلطف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.

وزعي ما تبقى من الخليط على كامل طول الشعر حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيكي، واتركيه لمدة ساعتين على الأقل (ويمكنك تركه طوال الليل لمفعول أعمق).

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو طبيعي خفيف.

لأفضل النتائج، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وابتعدي عن استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية قدر الإمكان.

تنعيم الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مع احمد القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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