الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

توريد 14 ألفا و885 طن قمح لصوامع الإسماعيلية

جانب من توريد القمح،
جانب من توريد القمح، فيتو

 أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن توريد 14 ألفا و885 طنا و836 كجم من القمح المحلي لموسم 2025 حتى الآن. 

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بيان باستلام الأقماح المحلية 

 ومن جانبها قالت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية خلال بيان، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 الحالي، يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.  

 

تشكيل غرفة عمليات 

 وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مديرية التموين في الإسماعيلية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

جانب من توريد القمح، فيتو
جانب من توريد القمح، فيتو

وأشارت إلى أن ما توريده بلغ 14 ألفا و195 طنا و428 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.  

وأكد "أكرم" ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح. 

جانب من توريد القمح، فيتو
جانب من توريد القمح، فيتو


 ووجَّه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام 2025 برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها. 

جانب من توريد القمح، فيتو
جانب من توريد القمح، فيتو

 وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

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