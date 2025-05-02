من بينهم أطفال، إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 25 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع قبل قليل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بينهم أطفال.

إخطار بانقلاب سيارة عمال

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بعد محطة التحصيل بحوالي 4 كيلو اتجاه القاهر، مما أسفر عن إصابة 25 عاملا من بينهم أطفال.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تم نقل 22 مصابا لمستشفى القصاصين، فيما تم نقل 3 مصابين للمجمع الطبي.

وصول المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية

وقال مصدر طبي إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من كسور وسحجات وكدمات، حيث تم إسعافهم وايداعهم للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ومنحهم العلاج.

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