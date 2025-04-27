تعليم الإسماعيلية تواصل تنفيذ مبادرة نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل بالمدارس (صور)

تواصل إدارة التخطيط الاستراتيجي بتعليم الإسماعيلية تحت إشراف دكتورة دينا عبد الحميد، تنفيذ مبادرة "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل".

وتم إطلاق الحملة في ديسمبر الماضي وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية وهي: (الصحة الجيدة والرفاه - المياه النظيفة والنظافة الصحية- مدن ومجتمعات محلية مستدامة - العمل المناخي - الحياة تحت الماء- الحياة في البر - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

الهدف من المبادرة

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع) والتي تتمثل في: التوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للمخلفات: إعادة تدوير مخلفات البيئة للاستفادة منها، وتأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب، تشجير المدارس: زيادة الرقعة الخضراء بالمدارس والدواوين والمشاتل التابعة، الحفاظ على النظافة العامة: تحقيق مفاهيم المدرسة الصديقة للبيئة، التوعية بقضايا الأمن المائي وترشيد استهلاك المياه، تعزيز الشراكة بين كافة هيئات المجتمع المدني لإنجاح المبادرة.

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

عدد المشاركين في المبادرة

ويشارك في المبادرة كافة مدارس تعليم الإسماعيلية والبالغ عددهم ٦٤٩ مدرسة، حيث تم تنفيذ أنشطة المبادرة من زراعة فناء المدارس ودهانات الأرصفة والأسوار بجانب عقد ندوات وورش عمل عن زراعة النباتات وكيفية رعايتها والعناية بها بالإضافة إلى أنشطة مختلفة لإعادة التدوير.

ويجري العمل على قدم وساق بكافة المدارس والمنشآت التعليمية لتحقيق كافة أهداف المبادرة من (تشجير وتجميل للحدائق ودهانات وإعادة تدوير المخلفات والنظافة العامة وغيرها) هذا إلى جانب المشاركة المجتمعية الفعالة والتعاون المثمر مع العديد من الجهات لتحقيق نتائج إيجابية، حيث حققت مبادرة "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" نسبة إنجاز ٨٦٪؜ بإجمالي عدد ٥٥٨ مدرسة ومن المخطط أن تصل نسبة الإنجاز إلى ١٠٠٪؜ مع نهاية شهر مايو القادم.

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

وجارٍ تكريم المدارس المتميزة في كل من؛ التشجير والدهانات والنظافة والتجميل خلال الفترة القادمة



جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

جانب من أعمال المبادرة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على البيئة والتوجه نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب وفي إطار تكليفات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، بتفعيل مبادرة "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" للتشجير والدهانات.





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