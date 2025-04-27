محافظ الإسماعيلية: هدفنا التوسع في الرقعة الزراعية وإضافة مساحات جديدة (صور)

نسعى لربط طلاب التعليم الفني الزراعي بالتدريب على أساليب الزراعة الحديثة لصقل مهاراتهم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، احتفالية يوم حصاد محصول القمح " الذهب الأصفر" لموسم ٢٠٢٥، بمركز ومدينة فايد.



أبرز الحضور خلال افتتاح الموسم



وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، وممثلي الجمعية الزراعية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

أهمية محصول القمح

وأشار محافظ الإسماعيلية في كلمته إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر؛ وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.

محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية

موضحًا أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

الاستفادة من طلاب التعليم الفني

وقال أكرم أنه لابد من الاستفادة من طلاب التعليم الفني الزراعي بالتدريب على أساليب الزراعة الحديثة في الحقول المزروعة وزيادة الرقعة الزراعية، واستخدام الأساليب المميكنة في تقليل الشوائب وتقليل الفاقد من المحصول من خلال التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة؛ لصقل مهاراتهم واكتسابهم الخبرات.

الالتزام بتوريد القمح

وأكد أكرم بضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة؛ حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

حصاد القمح بالإسماعيلية، فيتو

وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألف طن من محصول القمح هذا الموسم، وما تم توريده حتى الآن ٨٣٣١ بنسبة ٢١٪، وعدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ وج ١٧١.

مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية الشهرية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول، هذا إلى جانب إدراج المحافظة ضمن مبادرة "ازرع" حيث تم توزيع عدد٤٠٠ شيكارة تقاوي زنة الشيكارة ٣٠جم أصناف جيزة ١٧١ وسخا ٩٥ وسدي ١٤، وذلك تحت شعار الدعم الفني للمزارع بأسعار مخفضة ٢٠٪، مشيرًا إلى أن المديرية كانت قد أعلنت عن التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ توصيات معهد المحاصيل الحقلية التابع للمركز حزمة توصيات فنية لمزراعي القمح، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم بصفة مستمرة.

وخلال موسم الزراعة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، من خلال علماء مركز البحوث الزراعية، والمهندسين والمرشدين الزراعيين، ومسئولي المكافحة، لتقديم كافة سُبل الدعم الفني لهم، ونشر التوصيات الفنية المناسبة، لضمان الحصول على أعلى إنتاجية وحماية المحصول من الأمراض والآفات.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تمتلك عدد أربع صوامع معدنية، عبارة عن صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن، بالإضافة إلى صومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبوصوير.

بالإضافة إلى عدد اثنين مركز تجميع بمركز القصاصين وقرية أبو سلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر.

وبذلك تكون محافظة الإسماعيلية مجهزة بعدد خمسة مواقع بسعة تخزينية ١٢٦٣٠ طن.

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

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