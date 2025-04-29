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خارج الحدود

الكرملين: شرط واحد لوقف إطلاق النار 30 يومًا مع أوكرانيا

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

 أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف،أنهم لم يتلقوا ردًا بعد أي رد من نظام كييف بشأن المفاوضات المباشرة.

مفاوضات مباشرة مع كييف

 وأوضح المتحدث باسم الكرملين: من الضروري بدء مفاوضات مباشرة مع كييف كمهمة أولى أما شرعية زيلنسكي فمسألة ثانوية

وعلق  الكرملين علي اقتراح زيلنسكي بوقف لإطلاق النار لـ30 يوما غير ممكن دون تسوية النقاط كافة.

وأشار الكرملين إلى أن كييف لم تتجاوب حتى الآن مع مبادرة الرئيس بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر.

وقبل وقت سابق اعتبر  البيت الأبيض، أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا أصبحت أقرب مما كانت عليه عند تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي.

 

اتفاق سلام في روسيا وأوكرانيا 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، "نحن اليوم بالتأكيد أقرب إلى اتفاق سلام في  روسيا وأوكرانيا مما كانا عندما تولينا الرئاسة في 20 يناير".
 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف، في وقت سابق، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".

 

رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم

 وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلًا إنها "تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع".
وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

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