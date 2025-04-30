روسيا: التسوية مع أوكرانيا يجب أن تشمل جميع التفاصيل

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا يجب أن تحقق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وتنفذ المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكرملين: روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل السلمية

وأضاف بيسكوف، خلال إفادة صحفية خلال فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة": "إن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا رئيسيا هو تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إلا أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية".

وتابع بيسكوف أن موسكو ترى كيف تراهن واشنطن على "نجاح سريع" في التسوية السلمية بأوكرانيا، إلا أن التسوية يجب أن "تشمل جميع التفاصيل".

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