أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل مع المصري وفوز البنك الأهلي على سيراميكا بالدوري.. مدرب بورتو البرتغالي مرشح لتدريب الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل ان تسكن الشباك.

انتهت مباراة فريقي سيراميكا ضد البنك الأهلي بنتيجة 2/4 للبنك، اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف فريق البنك الأهلي، سعيدو سيمبوري وياو أنور وأحمد ياسر ريان وأحمد مدبولي، بينما أحرز محمد رضا بوبو وفخري لاكاي هدفي فريق سيراميكا.

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وكان أشرف داري تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وبتروجيت التي أقيمت أمس في الدوري، والتي فضل الجهاز الفني والطبي للأحمر استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عن مباراة المصري المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري بسبب الإصابة.

دخل مدرب برتغالي حسابات النادي الأهلي لخلافة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبحسب صحيفة "بولا نا ريدي" البرتغالية فإن المدرب فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو أحد المرشحين لتولي قيادة الأهلي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الخميس، التشكيل المثالي، بعد انتهاء مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وعاد باريس سان جيرمان بانتصار ثمين من ملعب آرسنال بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، بفضل هدف عثمان ديمبلي.

منتخب مصر، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، بعدم خوض مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر معسكرا تدريبيا في شهر يونيو، بهدف رفع مستوى التجانس بين اللاعبين وتحقيق أفضل جاهزية ممكنة، وتجربة عدد من الوجوه الجديدة.

تحدثت تقارير صحيفة إسبانية، أن المدرب الهولندي إيريك تين هاج على أعتاب تدريب نادي باير ليفركوزن الألماني في حال رحيل الإسباني تشابي ألونسو تجاه ريال مدريد الإسباني.

وكان المدرب الهولندي قد أقيل من منصبه في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في أكتوبر من العام الماضي 2024، بسبب سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها مع الفريق الأحمر.

تعرض منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما لخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب في مصر.

ومن أول محاولة هجومية خطيرة نجح منتخب نيجيريا في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم أوال.

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