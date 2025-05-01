مدة غياب أشرف داري عن الأهلي بعد الإصابة

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وكان أشرف داري تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وبتروجيت التي أقيمت أمس في الدوري، والتي فضل الجهاز الفني والطبي للأحمر استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب داري عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مايو 2025

يوم الأحد الموافق الرابع من مايو يلتقي الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الخميس الموافق الثامن من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق المصرى البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء.

بوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من مايو يخوض الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساء.

يوم السبت الموافق السابع عشر من مايو يلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق فاركو في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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