صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

دخل مدرب برتغالي حسابات النادي الأهلي لخلافة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

فيتور برونو مرشح لتدريب الأهلي

وبحسب صحيفة "بولا نا ريدي" البرتغالية فإن المدرب فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو أحد المرشحين لتولي قيادة الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برونو ينافس الثنائي الألماني ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي.

مسيرة فيتور برونو

وقاد فيتور برونو صاحب الـ 42 عاما بورتو البرتغالي في الفترة بين يوليو 2024 إلى يناير الماضي.

وعمل برونو مساعدا للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في قيادة بورتو ونانت الفرنسي وفيتوريا جيماريش البرتغالي.

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