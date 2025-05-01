تين هاج يقترب من تدريب عملاق الدوري الألماني

تحدثت تقارير صحيفة إسبانية، أن المدرب الهولندي إيريك تين هاج على أعتاب تدريب نادي باير ليفركوزن الألماني في حال رحيل الإسباني تشابي ألونسو تجاه ريال مدريد الإسباني.

تين هاج بدون فريق منذ رحيله عن مانشستر يونايتد

وكان المدرب الهولندي قد أقيل من منصبه في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في أكتوبر من العام الماضي 2024، بسبب سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها مع الفريق الأحمر.

ورغم تحقيق إيريك تين هاج لبطولتين مع اليونايتد (كأس كاراباو وكأس الاتحاد)، لكن سوء النتائج في الدوري الإنجليزي جعلت إدارة النادي تستغني عنه، وتعيين الهولندي الآخر رود فان نيستلروي بشكل مؤقت وبعدها تم التعاقد مع البرتغالي روبن أموريم.

تين هاج المرشح الأول أمام ليفركوزن

وبدأ النادي الألماني في استكشاف الخيارات البديلة في ظل الرحيل المرتقب للمدرب الإسباني تشابي ألونسو، ليكون المدرب الهولندي أحد المرشحين الأكثر قيمة بالنسبة لمجلس إدارة بطل الدوري الألماني.

ووفقا لشبكة "fichajes" الإسبانية، فإن إدارة ليفركوزن بدأت بالفعل جمع المعلومات اللازمة عن الهولندي إيريك تين هاج من أجل تعيينه بدلا من الإسباني تشابي ألونسو الراحل بشكل شبه مؤكد إلى العاصمة مدريد لقيادة ريال مدريد.

رغم أن الاتصالات الرسمية بين الطرفين لم تتم بعد، إلا أن وسائل إعلام ألمانية مثل "كيكر" و"سكاي سبورت" أفادت أن إدارة ليفركوزن ستعطي الثقة الكاملة للمدرب الهولندي، لخبرته الكبيرة والماضية في بايرن ميونخ، حيث تولى مساعدة بيب جوارديولا خلال حقبته مع العملاق البافاري، علاوة على إتقانه اللغة الألمانية.

في سن (55 عامًا)، قد يجد تين هاج، في ليفركوزن المكان المثالي لإعادة إطلاق مسيرته بعد مغادرة ملعب "أولد ترافورد"، ورغم الانتقادات التي وجهت له فترة وجوده في مانشستر يونايتد، إلا أن معاناة الفريق الأخيرة تحت قيادة خليفته روبن أموريم أدت جزئيا إلى إعادة تقييم فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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