منتخب نيجيريا يفوز على تونس 0/1 في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

تعرض منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما لخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب في مصر.

ومن أول محاولة هجومية خطيرة نجح منتخب نيجيريا في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم أوال.

تفاصيل مباراة تونس ونيجيريا في أمم أفريقيا تحت 20 عاما

ولم يظهر منتخب تونس بالمستوى المأمول في الشوط الأول وغابت الفرص من المنتخبين.

وحاول نسور قرطاج العودة في الوقت المتبقي معتمدا على تحركات لاعبه خليل العياري لكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني، تحسن مردود منتخب تونس وضغط هجوميا بحثا عن تعديل النتيجة، ووصل منتخب تونس بعدة محاولات للتهديف إلا أنه لم يتمكن من استغلالها لتنتهي المباراة بفوز نيجيريا 1-0.

ويتذيل منتخب تونس بهذه النتيجة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يحتل المنتخب النيجيري الصدارة بـ 3 نقاط.

وتضم المجموعة بجانب منتخبي تونس ونيجيريا كلا من كينيا والمغرب.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) حتى يوم 18 مايو الحالي.

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