لامين يامال يزين التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الخميس، التشكيل المثالي، بعد انتهاء مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وعاد باريس سان جيرمان بانتصار ثمين من ملعب آرسنال بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، بفضل هدف عثمان ديمبلي.

وانتهت موقعة برشلونة وإنتر على ملعب لويس كومباني بالتعادل (3-3)، وسجل ثلاثية النيراتزوري ماركوس تورام ودينزل دومفريس (ثنائية)، بينما سجل أهداف البرسا لامين يامال وفيران توريس ويان سومير بالخطأ في مرماه.

تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان).

خط الدفاع: لويس سكيلي (آرسنال) - أتشيربي (إنتر ميلان) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - دومفريس (إنتر ميلان).

خط الوسط: بيدري (برشلونة) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - باريلا (إنتر ميلان).

خط الهجوم: رافينيا (برشلونة) - ديمبلي (باريس سان جيرمان) - لامين يامال (برشلونة).

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