منتخب مصر بدون مباريات ودية في أجندة يونيو بطلب من حسام حسن

منتخب مصر، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، بعدم خوض مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

وطلب الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، عدم خوض مباريات ودية في شهر يونيو المقبل، في ظل غموض مشاركة لاعبي الأهلي في المعسكر المقبل، حيث يرتبط الفريق بمعسكر تحضيري استعدادا لكأس العالم للأندية، وكذلك موقف المحترفين المحتمل غيابهم عن المعسكر إما للراحة مثل محمد صلاح أو للمشاركة في مونديال الأندية أيضا مثل عمر مرموش مع مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر معسكرا تدريبيا في شهر يونيو، بهدف رفع مستوى التجانس بين اللاعبين وتحقيق أفضل جاهزية ممكنة، وتجربة عدد من الوجوه الجديدة.

غياب لاعبي الأهلي عن معسكر منتخب مصر في يونيو

معسكر يونيو سيشهد غياب عدد كبير من اللاعبين، والذي يعد القوام الأساسي للمنتخب ليس فقط لاعبي الأهلي، بل أيضا عدد من اللاعبين المحترفين، حيث سيغيب عمر مرموش الذي يستعد مع مانشستر سيتى للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

كما يعود كل من؛ محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل، والذين يستعدان أيضا مع الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية.

ويكمن معسكر يونيو لمنتخب مصر أزمة أخرى في حالة وصول فريق بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذى تحدد أول يونيو وبالتالي غياب لاعبي الفريق السماوي عن معسكر الفراعنة.

حسام حسن يبرر عدم خوض مباريات ودية في أجندة يونيو

وكانت "فيتو" نشرت في وقت سابق أن حسام حسن أكد في اتصال هاتفي مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أهمية لإقامة مباريات ودية خاصة مع غياب القوام الأساسي فضلا عن عدم وجود داعي لاستدعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للمعسكر في ظل غياب أبرز العناصر الأساسية.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026

يذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة، واقترب كثيرا من التأهل إلى المونديال.

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