محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق ميت أبوعلي طاروط

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طاروط يمثل محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدينتي منيا القمح وبلبيس، ويساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة

المحافظ يتفقد أعمال الرصف والتوسعة

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق ميت أبو علي / طاروط بطول 2.9 كم وبتكلفة 15 مليونا و500 ألف جنيه في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق.

المحافظ يتفقد اعمال الرصف -فيتو

المهندس أحمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال رصف مسافة 1 كم باتجاه واحد وبمتوسط عرض 11 م من طريق ميت أبو علي طاروط من إجمالي 2.9 كم مزدوج.

المحافظ يتفقد اعمال الرصف -فيتو

الانتهاء من رصف 1.9 كيلو بالاتجاهين

وذلك بعد أن تم الانتهاء من رصف مسافة 1.9 كم بالاتجاهين، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليونا و500 ألف جنيه، وجار تكثيف الأعمال لسرعة إنهاء الأعمال بالطريق طبقا للجدول الزمني المحدد وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المارة.

المتابعة الدقيقة لتنفيذ الأعمال

شدد المحافظ على وكيل وزارة الطرق والنقل بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليساهم الطريق في فك الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المحافظ يتفقد اعمال الرصف -فيتو

70 % نسبة التنفيذ

حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال توسعة كوبري السيارات أعلى مصرف أبو الأخضر بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي والمقامة بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 70 % تأتي تماشيًا مع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق.

تغطية المسافة البينية أعلى البدلات القائمة

كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل ورئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لنقل كابلات الكهرباء المارة علي الرصيف بالكوبري وتغطيتها حفاظًا على أرواح المواطنين وكذلك تغطية المسافة البينية أعلى البدالات القائمة بالكوبري بشبكة سلكية وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري لأعمال التطوير والتوسعة الجارية بالكوبري.

المحافظ يتفقد اعمال الرصف -فيتو

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضح محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

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