الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

العراق يوجه دعوة للمجلس الرئاسي الليبي لحضور القمة العربية ببغداد

محمد المنفي، فيتو
محمد المنفي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي الليبي تسلم  دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية الاقتصادية المقرر انعقادها بالعاصمة بغداد في شهر مايو.

المجلس الرئاسي الليبي يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

وأوصل  وزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور،  رسالة رسمية موجهة من رئيس جمهورية العراق  لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، إلى جانب القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والمقرر عقدهما خلال شهر مايو الجاري في العاصمة بغداد.


والدعوة نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد علي تميم، خلال زيارته إلى طرابلس، حيث التقى الباعور وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الليبية العراقية، وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يخدم مصالح البلدين في مختلف المجالات.

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