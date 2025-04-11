السدر من الأعشاب الشهيرة التى اشتهرت بفوائدها على الشعر، حيث استخدم فى الوصفات الهندية الخاصة بإطالة الشعر وتقويته.

وتحرص بعض الفتيات عند تطبيق الوصفات الطبيعية على الشعر استخدام عشبة السدر فى هذه الوصفات، حيث يتم طحنها واستخدامها ما يعزز من جمال الشعر.

وصفة السدر لتقوية بصيلات الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة السدر لتقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق السدر.

كوب ماء دافئ (يمكن استبداله بماء البصل أو ماء الورد).

ملعقة كبيرة من الزبادي (اختياري للشعر الجاف).

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الخروع (اختياري).

الطريقة:

في وعاء، يُخلط مسحوق السدر مع الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

يمكن إضافة الزبادي والزيت حسب نوع الشعر.

توضع الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتُغطى بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام.

تترك لمدة ساعة تقريبًا، ثم يُغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر فقط (يفضل عدم استخدام الشامبو مباشرةً).

يُفضل استخدام وصفة السدر مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

لا يُنصح باستخدام الشامبو بعد الوصفة مباشرة، بل يُمكن غسله بعد يوم بشامبو خفيف.

الوصفة قد تُغمق لون الشعر مع الاستخدام المتكرر، لذا يُفضل تجنبها للشعر المصبوغ بألوان فاتحة.

وصفة السدر لتقوية بصيلات الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.