سقوط أعمدة إنارة وأشجار وحرائق حصيلة العاصفة الترابية بالإسماعيلية (صور)

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددًا من البلاغات نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.



التعامل الفوري مع البلاغات

وعلى الفور تم التعامل مع البلاغات، والتي تنوعت ما بين سقوط أعمدة كهرباء وسقوط أشجار، بمركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثان، وثالث.

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

حريق بمزرعة قمح

بالإضافة إلى حريق بـ 4 قراريط قمح بمركز ومدينة أبوصوير نتيجة سقوط سلك كهربائي، وكذلك حريق بأحد محال البقالة نتيجة ماس كهربائي بمركز ومدينة القنطرة شرق، وحريق آخر بهيش وبوص بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب.

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

التعامل من خلال غرفة العمليات

وقامت الشبكة الوطنية فى محافظة الإسماعيلية بالتنسيق الكامل من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والقطاعات الخدمية فور تلقيها البلاغات، وتوجيه فرق الكهرباء والحماية المدنية وفرق الطوارئ بالوحدات المحلية للتعامل الفوري مع البلاغات واتخاذ اللازم.

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الشبكة الوطنية

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

سقوط أشجار وأعمدة إنارة، فيتو

وتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، استقرار الحالة بكل مركز ومدينة، مشيدًا بجهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة والتعامل بسرعة مع البلاغات للحد من الخسائر في الأرواح والعمل على إعادة محل البلاغات إلى وضع الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.