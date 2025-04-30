سقوط أعمدة إنارة وأشجار وحرائق حصيلة العاصفة الترابية بالإسماعيلية (صور)
تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددًا من البلاغات نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.
التعامل الفوري مع البلاغات
وعلى الفور تم التعامل مع البلاغات، والتي تنوعت ما بين سقوط أعمدة كهرباء وسقوط أشجار، بمركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثان، وثالث.
حريق بمزرعة قمح
بالإضافة إلى حريق بـ 4 قراريط قمح بمركز ومدينة أبوصوير نتيجة سقوط سلك كهربائي، وكذلك حريق بأحد محال البقالة نتيجة ماس كهربائي بمركز ومدينة القنطرة شرق، وحريق آخر بهيش وبوص بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب.
التعامل من خلال غرفة العمليات
وقامت الشبكة الوطنية فى محافظة الإسماعيلية بالتنسيق الكامل من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والقطاعات الخدمية فور تلقيها البلاغات، وتوجيه فرق الكهرباء والحماية المدنية وفرق الطوارئ بالوحدات المحلية للتعامل الفوري مع البلاغات واتخاذ اللازم.
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الشبكة الوطنية
وتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، استقرار الحالة بكل مركز ومدينة، مشيدًا بجهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة والتعامل بسرعة مع البلاغات للحد من الخسائر في الأرواح والعمل على إعادة محل البلاغات إلى وضع الاستقرار.
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